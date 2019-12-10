РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 дек. Пожилые жители Домодедова смогут с 11 по 14 декабря посетить бесплатные занятия по йоге, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Занятия пройдут в рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье».

«Расписание на ближайшее время: 11 декабря 08:45 – 09:15; 09:20 – 10:00. Адрес: улица Советская, дом №8. Контактный телефон: 8(496)793-28-52», – говорится в сообщении.

В том же помещении и в то же время занятия пройдут в пятницу, 13 декабря.

12 и 14 декабря занятия по йоге пожилые жители смогут посетить с 8:00 до 9:30 по адресу: ГПЗ «Константиново», улица Гагарина, дом №1А.

Также 12 декабря с 14:00 до 15:00 заняться йогой можно будет по адресу: улица Текстильщиков, дом №6А.

Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону 8(496)793-28-52.