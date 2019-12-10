РИАМО - 10 дек. В подмосковном Домодедове ввели в эксплуатацию новый детский сад на 160 мест, он расположился по адресу: микрорайон Северный, улица Энергетиков, дом 3, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Объект был передан в собственность администрации Домодедова. В детсаду будет восемь групп, в том числе одна ясельная. В садике есть все необходимое для детей. Учреждение уже начало принимать малышей.

«В министерстве жилищной политики Подмосковья выдали разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест в микрорайоне Северный Домодедова. Это шестой объект на территории микрорайона. Уже действуют: школа, два детских сада, два дополнительных образовательных учреждения, детская библиотека», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Застройщиком в данном проекте выступила фирма «Гюнай».