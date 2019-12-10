РИАМО - 10 дек. В Московской области суд признал виновным в халатности бывшего судебного пристава и назначил ему наказание в виде штрафа, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Летом прошлого года обвиняемый провожал иностранного гражданина, который по предписанию суда обязан был покинуть территорию России, но тот сбежал из-под стражи и покинул аэропорт Домодедово. Сотрудникам полиции остановить его не удалось.

«В ходе предварительного следствия и во время судебного заседания подсудимый свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме», - говорится в материале.

Приговором суда бывшему приставу назначено наказание в виде штрафа.