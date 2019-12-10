РИАМО - 10 дек. Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) отразился на рынке недвижимости в Подмосковье, так, цены на покупку квартир в новостройках в районе МЦД за последний год в среднем выросли на 10-15%, а на вторичном рынке - на 10-13%, пишет во вторник «Российская газета».

Движение по первым двум маршрутам МЦД — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (от Одинцова до Лобни) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (от Нахабина до Подольска) было запущено 21 ноября.

«В зоне обслуживания станций маршрута МЦД-1 (Одинцово - Лобня) в течение последнего года новостройки подорожали на 10%, квартиры на вторичном рынке стали дороже на 13%. В зоне обслуживания станций маршрута МЦД-2 (Нахабино - Подольск) с ноября 2018 по ноябрь 2019 года новостройки подорожали на 14%, квартиры на вторичном рынке стали дороже на 13%. Это незначительно (на 3-4 процентных пункта) выше, чем в среднем по ближней зоне Московской области», - сказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Исходя из вышесказанного, жилье у диаметров оказалось в два раза выгоднее вкладов. Самый большой рост зафиксирован в Щербинке, Долгопрудном, Лобне, Нахабине, Подольске и Одинцове.

В то же время стоимость аренды квартир в непосредственной близости от МЦД сильно не изменилась.

Также отмечается, что дальнейшего бума ожидать не стоит, рынок недвижимости открытие МЦД не переформатирует.

«Позволит ли открытие центральных диаметров областным ЖК отыграть утраченные после 2014 года позиции и значительно вырасти в цене? По нашим оценкам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это не отразится на цене недвижимости в Московской области, поскольку данные локации изначально не были изолированы, - отметила руководитель управления аналитики, маркетинга и подготовки проектов АО «Мосреалстрой» Екатерина Николаева.

По ее мнению, МЦД хоть и улучшает транспортную доступность, однако это происходит не одномоментно. При этом жилье в Подмосковье «будет уступать конкурентам в старой и новой Москве по очевидным критериям». Среди таких критериев, например, отсутствие московской регистрации.