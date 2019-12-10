РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» продлил для жителей частного сектора Люберец льготный период погашения задолженности за услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами» до 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Перерасчет в части списания пеней будет действовать только в случае погашения задолженности за вывоз отходов в полном объеме и до указанной даты», – говорится в сообщении.

Для проведения сверки в части оплаты услуги «Обращение с ТКО» необходимо предоставить квитанции об оплате по электронной почте: dogovor@ecoline-voskresensk.ru или в офис территориального подразделения компании по адресу: улица Электрификации, дом №3.