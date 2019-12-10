РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Активисты Московского областного отделения Гражданского комитета России (ГКР) провели мониторинг качества содержания центральных улиц Подольска, в ходе которого выявили огромное количество грязи на обочинах и дорожной разметке, сообщается в группе «Гражданский комитет России (ГКР)» в соцсети «ВКонтакте».

Местные активисты Московского областного отделения ГКР провели мониторинг безопасности и качества автодорог в Подольске. В ходе мероприятия проинспектировали центральные улицы города: мониторинг прошел на проспекте Ленина, улицах Большой Серпуховской, Кирова, Готвальда, Свердлова, Октябрьском проспекте, Ленинградской, Красногвардейском бульваре, на мостах через реку Пахру.

«Активистам не удалось обнаружить ни одной чистой улицы. Вдоль обочин и на разделительных полосах огромное количество грязи. Дорожную разметку не видно. Абсолютно очевидно невыполнение нормативов по содержанию автодорог «Мосавтодором» и администрацией Подольска», – сказал член Центрального совета ГКР Алексей Старчак.

По его словам, количество грязи вызывает сомнение в осуществлении чистки дорог.

По итогам мониторинга ГКР направит обращения в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Госадмтехнадзор, а также в управление ГИБДД региона с просьбой принять эффективные меры по надлежащему содержанию автодорог и содействию в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».