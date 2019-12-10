Ночью 8 декабря в городском округе Ступино пьяный мужчина открыл огонь из ружья прямо на улице, ранив соседку, которая в итоге погибла. Как оказалось, стрелок работал водителем в Московской областной противопожарно-спасательной службе и не понаслышке знаком местным жителям. В подробностях громкой истории разбиралась корреспондент РИАМО.

Стрельба на крыше

По данным СМИ, инцидент произошел 8 декабря на улице Овражная, расположенной в небольшом поселке Мясное. Около 02:00 ночи местный житель вышел из дома и залез на крышу сарая, который стоял у него во дворе. Мужчина достал охотничье ружье и начал палить в воздух.

Тем временем в соседнем двухэтажном доме 59-летний Алексей и 57-летняя Лариса – владельцы небольшого продуктового магазина – сидели у телевизора.

«Я решил лечь спать, жена хотела досмотреть фигурное катание. Не успел заснуть, как на улице послышался хлопок. Жена обратила мое внимание, что опять стреляют, но мне показалось, что это наш пес породы кавказская овчарка уронил что-то во дворе», – рассказывал Алексей.

По его словам, супруга никак не могла успокоиться и решила проверить, что происходит за забором их участка. Она поднялась на второй этаж, чтобы выглянуть из окна, а меньше чем через минуту Алексей услышал ее крик и бросился следом. Он увидел Ларису у окна и спросил, что случилось, – та успела сказать, что ее убили, и упала на пол вся в крови.

Мужчина подложил ей под спину подушку, оказал первую помощь и вызвал «скорую», но спасти Ларису не удалось – она скончалась по дороге в больницу. Оказалось, что шальная пуля прошла сквозь стеклопакет и ранила ее в грудную клетку.

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«Был закодирован»

В пресс-службе министерства внутренних дел по области сообщили, что мужчина позвонил в полицию Ступина и заявил, что кто-то выстрелил в его жену.

Сотрудники правоохранительных органов начали разбираться и вскоре выяснили, что стрелявший дебошир – сотрудник Московской областной противопожарно-спасательной службы. СМИ удалось выяснить имя местного жителя – Андрей Щукин. На крыше, где он открыл огонь, нашли две стреляные гильзы.

По данным СМИ, он более 10 лет был закодирован от алкогольной зависимости, но перед ЧП выпил спиртное. Во время задержания Щукин также был сильно пьян.

«Своего соседа я знаю с 1998 года. Все это время он был закодирован от пьянки. А тут употребил, и его понесло. Я понимаю, что он не хотел убивать, но мне от этого не легче. Кто теперь вернет мне жену?» – рассказал муж погибшей.

В свою очередь, жители деревни Мясное добавили, что с оружием Щукин будто бы знаком не понаслышке и часто стрелял из охотничьего карабина в бездомных собак, приближавшихся к забору его дома.

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Домашний арсенал

Вскоре страсть подозреваемого к стрельбе подтвердилась, по месту его жительства изъяли целый арсенал: 44 патрона разного калибра, охотничье ружье и два карабина, один из которых принадлежал его дочери. При этом на все оружие имелось официальное разрешение.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Следователи подмосковного СКР возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Пока стрелок проходит по нему подозреваемым, однако вскоре ему будут предъявлены обвинения.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.