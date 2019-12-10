РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Представитель омбудсмена Подмосковья в Подольске Екатерина Попова провела урок права для старшеклассников Быковской школы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Подольск Попова совместно с руководителем Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи Арсеном Дарбиняном провели урок права для учащихся 10 и 11 классов в Быковской школе. Он состоялся в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию знаменательных дат – Дня прав человека и Дня Конституции России», – говорится в сообщении.

Ребятам рассказали об истории праздников, о правозащитной деятельности организаций, осуществляющих защиту прав граждан, привели конкретные примеры. Также в этот день студенты Московского областного колледжа информации и технологий (МОКИТ) показали школьникам инсценировку деловой юридической игры по гражданскому процессу.