РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Подозрение на онкологические заболевания выявили у 2,3% осмотренных в ходе Единого дня диспансеризации жителей Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Главной ее целью является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения: сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных, сахарного диабета.

«Так, при проведении Единого дня диспансеризации 7 декабря в Подольске было осмотрено 211 человек, из них 152 женщины и 59 мужчин. У 40% осмотренных выявлены подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 16% – на заболевания пищеварительной системы, у 11,8% – на заболевания нервной системы, у 2,3% – подозрения на онкологические заболевания», – говорится в сообщении.

Все лица с подозрениями на выявленные заболевания направлены на второй этап диспансеризации для прохождения углубленного обследования и назначения лечения.

Всего с начала года по субботам было проведено 11 Единых дней диспансеризации, в ходе которых осмотрено более 3,1 тысячи жителей округа: свыше 2,2 тысячи женщин и более 900 мужчин. В Единых днях диспансеризации в течение года приняли участие более 750 человек старшего возраста.