Дарить крысу и поздравлять бывших: ошибки, которые испортят Новый год

Голодать до полуночи
«Не трогай, это на Новый год» - одна из самых распространенных ошибочных установок на 31 декабря. Голодать весь день, чтобы ночью съесть слона, скорее приведет к расстройству желудка, чем к гастрономическому удовольствию.
Гораздо лучше, если вы заблаговременно начнете готовить организм к празднику живота - полноценно позавтракаете и пообедаете перед новогодним ужином. При этом на вечер оставите легкие закуски.
Садиться за стол слишком рано
Праздник к нам приходит постепенно, а алкогольное опьянение не заставит себя долго ждать. Поэтому садиться за новогодний стол в 18:00 крайне рискованная затея. Во-первых, вам придется 6 часов поглощать блюда, рассчитанные на роту солдат, во-вторых, есть риск уснуть до боя курантов.
Чтобы продержаться до новогоднего обращения, садитесь за стол не раньше 22 часов. Скорее всего, к полуночи вы все равно будете подшофе, но оливье съедите намного меньше.
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Стрелять шампанским
Еще один новогодний «эпик фейл» – открывать шампанское с выстрелом. Конечно, когда пробка стреляет, а брызги игристого чуть-чуть попадают на гостей, это весело. Но если делать это неумело, то испорченный потолок, сбитая люстра, напуганный кот и травмированный гость вам гарантированы. Поэтому не стоит «выпендриваться» в открывании игристого, если выстрел не ваш конек. Хорошо, если в вашей новогодней компании есть человек, который открывает шампанское каждый год. Если такого нет, просто поручите бутылку самому «пьющему» из гостей.
Есть бумагу
Загадать желание под бой курантов – святое дело, но к процессу нужно готовиться заранее, чтобы потом не пришлось судорожно искать зажигалку и пить шампанское с бумагой.
Бывалые рекомендуют писать желание на маленьком клочке салфетки, который быстро превращается в пепел, а зажигалку или спички держать под рукой.
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Делать оливье, а не прическу
Суетиться на кухне 31 декабря до последнего и за 5 минут до выноса главного блюда накраситься, одеться и сделать прическу очень любят практиковать русские девушки. На самом деле тазиком оливье, холодцом или очередным салатом из кулинарной программы вы никого не удивите, все эти блюда сегодня можно заказать в «Деливери-клаб» или в «Яндекс-еде».
Лучше потратить последний день уходящего года на себя любимую – помойте голову, сделайте прическу и маникюр, наденьте красивое платье и сходите на «Щелкунчика» в Большой, а потом включите елку, разверните подарок и ожидайте доставку своего любимого оливье под «Иронию судьбы…». Вы это заслужили!
Дарить крысу
2020-й – год металлической крысы, поэтому кроме провокационного поздравления «С Новым годом, крысы!» кому-то может прийти в голову подарить на Новый год настоящего крысеныша.
Это плохая идея, потому что такой подарок может вызвать ужас, а не умиление. Не стоит дарить и крысиные сувениры своим друзьям и коллегам, они неправильно вас поймут.
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Поздравлять бывших
Даже если вы все сделали правильно до боя курантов, после полуночи у вас еще есть шанс испортить себе праздник. После нескольких бокалов игристого, вам может показаться, что жизнь прекрасна, и вы начнете «мэри кристмасить» своих бывших, что делать ни в коем случае не нужно. Во-первых, они могут впечатлиться и начать усиленно отвечать, а еще хуже – захотят приехать и поздравить вас лично. Во-вторых, они могут быть уже давно в других отношениях и не вспоминать о вас – в этом случае такие поздравления будут выглядеть как унижение с вашей стороны. Возможно, кому-то из них просто стоит отправить то самое двусмысленное новогоднее поздравление с крысой? И вам полегчает, и всегда можно отшутиться по поводу лишней запятой.
Если вы в паре, то лучше потратьте свое внимание на своих настоящих, если одиноки, то лучше поздравляйте незнакомцев, кидайте сапоги, спрашивайте имя у первого встречного, делайте все что угодно, но не поздравляйте бывших!
Раздеваться на улице
Еще одна новогодняя ошибка – выходить на мороз без верхней одежды, чтобы запустить фейерверк.
Даже если вы изрядно приняли на грудь и вам хочется показать свое новогоднее платье соседям, делать это неразумно, хотя бы потому, что вы рискуете оставшиеся новогодние праздники дома проваляться с простудой.
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