Дарить крысу и поздравлять бывших: ошибки, которые испортят Новый год

Даже если вы все сделали правильно до боя курантов, после полуночи у вас еще есть шанс испортить себе праздник. После нескольких бокалов игристого, вам может показаться, что жизнь прекрасна, и вы начнете «мэри кристмасить» своих бывших, что делать ни в коем случае не нужно. Во-первых, они могут впечатлиться и начать усиленно отвечать, а еще хуже – захотят приехать и поздравить вас лично. Во-вторых, они могут быть уже давно в других отношениях и не вспоминать о вас – в этом случае такие поздравления будут выглядеть как унижение с вашей стороны. Возможно, кому-то из них просто стоит отправить то самое двусмысленное новогоднее поздравление с крысой? И вам полегчает, и всегда можно отшутиться по поводу лишней запятой.

Если вы в паре, то лучше потратьте свое внимание на своих настоящих, если одиноки, то лучше поздравляйте незнакомцев, кидайте сапоги, спрашивайте имя у первого встречного, делайте все что угодно, но не поздравляйте бывших!