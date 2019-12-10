РИАМО - 10 дек. Обсуждение возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю отложили в РФ на неопределенный срок и, скорее всего, в конце концов чиновники откажутся от этой дискуссии, пишет во вторник газета «Известия».

О возможности введения четырехдневной рабочей недели ранее заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он также подчеркивал, что она может стать основой для социально-трудового контракта.

«Консультации по этому вопросу должны были пройти в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако на обсуждение идеи времени не нашлось, а новых дедлайнов пока не назначено», - пишет издание.

Как отметил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, российский бизнес оказался не готов сокращать рабочую неделю, поэтому в ближайшее время рассмотрение этой идеи не имеет смысла. Аналогичного мнения придерживается профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

«Это задача не сегодняшнего дня. Более того, для ее решения пока нет реальных предпосылок вроде прорывного роста производительности или роботизации большинства предприятий. Видимо, пришло понимание, что обсуждение стоит отложить до лучших времен», — сказал Щербаков.

Ранее 60% участников опроса высказали сомнение, что рабочая четырехдневка станет реальностью в ближайшие 3-5 лет.