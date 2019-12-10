РИАМО - 10 дек. В Москве в этом году постоянный снежный покров из-за теплой погоды может появиться только в третьей декаде декабря, сообщается на сайте «Метеоновости».

В конце первой декады декабря на улицах столицы еще нет снежного покрова, хотя средняя дата установления постоянного снежного покрова в мегаполисе приходится на 26 ноября. Такое опоздание происходить из-за не по климату теплой погоды в городе, на сегодняшний день средняя температура воздуха превышает норму более чем на 4 градуса.

«Исходя из имеющихся «теплых» прогнозов на оставшуюся часть декабря, можно с большой долей уверенности говорить о том, что появление постоянного снежного покрова в Москве текущей зимой станет одним из самых поздних в истории, и состоится не ранее начала третьей декады декабря», - говорится в сообщении.

В прошлом году образование постоянного снежного покрова в столице зафиксировано 23 ноября. В 2017 году - 29 ноября.

При этом, в городе были годы, когда снежный покров образовывался и позже. Так, в 2008 году это случилось только 23 декабря. А в 2015 году - лишь 26 декабря.