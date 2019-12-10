РИАМО (МЫТИЩИ) – 10 дек. Около 30 учеников лицея №2 городского округа Мытищи вступили в отряд юнармейцев, сформированный на базе образовательного учреждения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Мытищах отряды и классы юнармейцев успешно функционируют в школах №№8, 27 и 31. Теперь список пополнился лицеем №2. Торжественная церемония посвящения в юнармейцы в лицее 9 декабря была приурочена ко Дню героев Отечества.

«Очень почетно становиться в наши стройные ряды юнармейцев. Отряд юнармейцев города Мытищи был сформирован одним из первых на территории Московской области, а возможно и всей России. Мне очень приятно, что сегодня нас станет еще больше, мы станем еще более сплоченными и сильными. Я думаю, что мы будем помнить этот праздник всю нашу жизнь, ведь это первый шаг на нашем пути именно как строителей нашего общества и страны в целом», – сказал начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» полковник Максим Гаврилюк.

Церемония посвящения в юнармейцы началась с принятия клятвы, после чего члены юнармейских отрядов школы №31 вручили вновь вступившим знаки принадлежности к общественно-патриотическому движению «Юнармия». На праздничное мероприятие пришли родители и юнармейцы других отрядов. Также церемонию посетили заместитель начальника центра контроля космического пространства по военно-политической работе подполковник Александр Орлов, капитан Вооруженных сил РФ Денис Курников.

Отряд из 28 человек состоит из 21 семиклассника и семерых учащихся 6, 10 и 11 классов. Помимо прохождения образовательной программы, у этих ребят предусмотрена иная деятельность.

«Мы изучаем историю Отечества и Вооруженных сил РФ, немаловажным является физическая и строевая подготовка, кроме того, мы учимся сборке и разборке автомата Калашникова, сейчас у нас пистолет Макарова появился, мы его осваиваем. Также мы участвуем в областных и окружных мероприятиях и соревнованиях», – сказала учитель ОБЖ, руководитель юнармейского отряда «Беркут» лицея №2 Светлана Новикова.

Завершила мероприятие директор лицея №2 Снежана Шабдарова. Она напомнила ребятам, что они теперь не просто лицеисты, а юнармейцы, и призвала гордо и с достоинством нести по жизни это звание.