РИАМО - 10 дек. Еще один двухэтажный «Аэроэкспресс» запустили по маршруту Одинцово - аэропорт Шереметьево, таким образом, на сегодняшний день обновлено уже 70% подвижного состава на данном направлении, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Полностью заменить подвижной состав на Шереметьевском направлении на двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» планирует до конца года», - уточняется в сообщении.

Первый двухэтажный аэроэкспресс в Шереметьево запустили в начале ноября. C 21 ноября аэроэкспрессы на данном направлении начали курсировать до Одинцова (в рамках Московских центральных диаметров).

На маршруте МЦД-1 поезда до Белорусского вокзала делают остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцевская, Фили, Тестовская, Беговая. От вокзала аэроэкспрессы следуют в скоростном режиме с остановками на платформе Окружная и на Савеловском вокзале.

Современный подвижной состав аэроэкспрессов отличается улучшенной плавностью хода. Кроме того, вагоны поездов оборудованы мягкими креслами с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками, откидными столиками, розетками, плазменными экранами, туалетными комнатами.