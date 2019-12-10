РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» помогли получить паспорт мужчине, который в тяжелом состоянии попал в больницу округа с частичной потерей памяти, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

В октябре в больницу округа попал молодой мужчина с частичной потерей памяти. При себе у него не было никаких документов. Руководство больницы обратилось за помощью к полиции и волонтерам.

«Хорошие новости! Наш подопечный Денис из Подольской городской больницы №3 наконец получил паспорт. Мы рассказывали о том, в каком тяжелом состоянии молодой человек был доставлен в больницу – с частичной потерей памяти. Сейчас он чувствует себя намного лучше, начал вставать и делать первые шаги. Он много читает и медленно, но восстанавливается», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в получении паспорта мужчине помогали волонтеры движения «Милосердие – Подольск». В настоящее время решается вопрос о назначении Денису группы инвалидности.