РИАМО - 10 дек. За прошедшие сутки дорожные службы Московской области очистили и обработали противогололедных материалами около 1,5 тысяч километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«За минувшие сутки 225 единиц спецтехники обработали противогололедными материалами около 1,5 тысяч километров муниципальных и региональных дорог. Всего на ночном дежурстве было задействовано порядка 1,2 тысячи машин», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Больше всего дорог обработали на территории городских округов Егорьевск, Одинцовский, Талдомский, Красноармейск, Солнечногорск и Дмитровский.

На территории Московской области прошедшей ночью был дождь. на утро температура местами достигает до плюс 3 градусов. На западе и юго-западе области возможен небольшой дождь.

Водителям региона напомнили о соблюдении правил дорожного движения, посоветовали быть внимательными и аккуратными на дорогах.