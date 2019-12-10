Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете
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Пройди совместный тест РИАМО и Russian Internet Week и узнай, достаточно ли твоих знаний, чтобы быть успешным в интернете.
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (1/10)
У вас много фолловеров?
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (2/10)
Что вы думаете о фроде (англ. fraud)?
Фото сайт КиноПоиск © Фото
Я смотрел «Властелин Колец», там хоббита звали Фродо Беггинс - отличный парень.
Вам повезло, раз у вас только такие ассоциации.
Мошенничество в IT-сфере - серьезная проблема, которая может коснуться каждого, особенно, если ты хочешь зарабатывать в интернете.
Полностью с вами согласны.
Не знаю, я о нем не думаю.
А зря, возможно уже завтра вы станете его жертвой.
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (3/10)
Среди ваших знакомых есть инфлюенсер?
Фото Виолета Телерман © РИА Новости
Конечно, это же просто блогер! Я знаю парочку.
Так-то оно так, да не совсем. Блогер может самовыражаться в сети, не преследуя коммерческих целей, а ифлюенсер пытается извлечь из своей сети контактов максимальную выгоду, тесно общаясь с аудиторией и активно продвигая нужные продукты.
Да, моя подруга раскрутила свой кулинарный блог и теперь продает через него посуду и всякие штуки для дома
Все верно. Термин происходит от английского слова influence – влиять. Это люди, использующие свою сеть контактов (подписчиков) для продвижения различных продуктов.
Дайте подумать, кажется похоже на слово «инфлюенция», может это те, кто часто болеет гриппом?
Похоже вы в танке, то есть не в курсе, чем живет современный интернет. Может стоит подтянуть знания?
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (4/10)
Может слово «хакатон» покажется более знакомым?
Фото Алексей Мальгавко © РИА Новости
Да, это притон для хакеров, где они собираются и вынашивают планы по захвату мира.
Вы мыслите в верном направлении, но все не так мрачно.
Заливка экрана в цвет хаки.
Снова мимо, но вы не отчаивайтесь, дальше будет проще.
Форум или собрание разработчиков программного обеспечения, в ходе которого решается какая-то конкретная задача.
Ого, да вы в теме! Бывали на таком мероприятии? Еще немного и они станут популярнее пионерских слетов в СССР.
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (5/10)
Теперь кое-что попроще: подкаст слушали?
О, да! Регулярно слушаю несколько, за радиопередачами в интернете будущее, ведь аудитория все больше уходит в сеть.
Похоже, вы многое знаете об интернет-форматах и трендах.
Это что-то про касты и иерархию в обществе?
Не совсем, попробуйте еще.
Нет, впервые слышу, а что это?
Пройдите тест до конца и все узнаете.
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (6/10)
Чистите куки?
Может быть, вы имели в виду «моете руки»?
Не совсем, хотя что-то в подобном сравнении есть.
Иногда, когда есть, что скрывать, но вообще, с ними удобнее. Без них было бы сложно проводить эффективно рекламные кампании в интернете.
Так и есть, все то вы знаете!
Это могут сделать только специалисты, я даже не пытаюсь, вообще не очень понимаю зачем они нужны
Все не так сложно, нужно просто “прокачать” свои навыки.
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (7/10)
Что вы ответите, если собеседник попросит рассказать вас об интересном кейсе?
Фото pixabay © Фото
Удивлюсь, что может быть интересного в чемодане?
И правда, странные эти молодые специалисты, как их вообще можно понять?
Вспомню что-то из практики и расскажу об успешных проектах, это очень полезно - встречаться с коллегами и делиться опытом
Отличное решение!
Расскажу хороший анекдот - смех продлевает жизнь!
Не плохой вариант ответа. Шутите, если не понимаете, о чем речь и, возможно, никто ничего не заметит.
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (8/10)
Вас раздражает pop-up?
Нет, я хорошо отношусь к поп-культуре.
Отличная версия, но мимо.
Меня раздражает то, что я не понимаю, на каком языке вы разговариваете.
Не нервничайте, мы дадим вам шанс понять.
О, эти всплывающие окна! Возможно, это неплохой способ рекламы, но тут главное не переборщить и знать, как их правильно размещать.
Мудро!
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (9/10)
Как думаете, таргетинг - хороший инструмент?
Инфлюенсер или Танк: а ты бы смог зарабатывать в интернете (10/10)
Уважаете летсплейщиков?
К ним можно относиться по-разному. Но когда ты сумел заработать на хобби миллионы, это достойно уважения.
Явление бесспорно интересное для изучения.
Это просто бездельники и неадекватные игроманы, за что их уважать?
«З» - зависть.
Как я могу уважать незнакомых для меня людей?
Спросите у своих детей, они наверняка знают парочку.
Инфлюенсер
Возможно, вы пока не великий блогер с миллионной аудиторией, но у вас есть все шансы научиться извлекать из сети максимальную прибыль. Чтобы делать это эффективно, советуем прокачать свои навыки 12-13 декабря на RIW 2019 (https://riw.moscow/). Мы уверены, что у вас все получится, поэтому дарим вам скидку 15% на посещение форума по промокоду riamoriw.
Юзер
Похоже пока в интернете зарабатывают только на вас. Задумайтесь, скоро сеть может стать рынком труда №1, а вы до сих пор мало что знаете об этом. Чтобы не упустить свой шанс и запрыгнуть в уходящий поезд прогресса, советуем посетить 12-13 декабря RIW 2019 (https://riw.moscow/). Мы хотим, чтобы и вы откусили часть этого пирога, поэтому дарим вам скидку 15% на посещение форума по промокоду riamoriw.
Танк
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