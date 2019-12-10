РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Неизвестный сбил женщину на пешеходном переходе по улице Парковая в Подольске и скрылся с места ДТП, сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей происшествия, говорится в сообщении пресс-службы группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«9 декабря примерно в 7:10 на улице Парковая, в районе дома №42, произошел наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, предположительно, на кроссовере темного цвета», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы просят очевидцев данного происшествия связаться с отделом розыска ОГИБДД по телефонам: 8(496)757-16-16; 8(496)768-16-15; 8(496)754-66-38. Полученная информация будет строго конфиденциальной.