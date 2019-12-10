РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Деревня Бородино в подмосковном Подольске во вторник осталась без электричества из-за проведения ревизии оборудования, отключения электроэнергии продолжатся в населенных пунктах округа 11-13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Южные электрические сети» отключили свет 10 декабря с 09:00 до 17:00 в деревне Бородино в связи с ревизией оборудования, в это же время там отключат электроэнергию и 11 декабря», – говорится в сообщении.

Также 11 декабря с 09:00 до 16:00 «Мособлэнерго» отключит свет в поселке Быково в амбулатории для определения места прохождения кабельной трассы.

12 декабря на 2 часа с 9:00 до 17:00 не будет света в деревнях Ворыпаево, Большое Брянцево, Макарово, Яковлево, Малое Брянцево из-за пересоединение воздушных линий. В деревне Спирово отремонтируют оборудование.

13 декабря с 09:00 до 15:00 света не будет в деревне Бунеевка во время ревизии оборудования.

Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, приведения в надлежащее состояние линий электропередач, проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования. Жителей просят с пониманием отнестись к работе энергетиков.

В случае сбоев в электроснабжении в доме, квартире или офисе можно позвонить в «Россети» по телефону: 8(800)700-40-70. Телефон круглосуточной дежурной службы «Мособлэнерго»: 8(495)995-00-99. Специалисты компаний дадут наиболее полную информацию о причине отсутствия электроэнергии и укажут примерное время подачи напряжения.