РАИМО – 10 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, сообщает Газета.ru.

По его словам, решение исполкома WADA нужно сначала тщательно проанализировать. При этом Путин подчеркнул, что любое наказание не должно быть коллективным.

«Нет претензий к Российскому олимпийскому комитету. А если нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. То есть данное решение противоречит Олимпийской хартии. Мы имеем все основания подать в суд», — сказал Путин.

Он отметил, что решение WADA имеет под собой политические мотивы.

Исполком WADA ранее отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. В течение четырех лет сборная РФ не сможет выступать на международных соревнованиях под своим флагом.