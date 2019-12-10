РИАМО - 10 дек. Жителям и гостям Подмосковья теперь доступна интерактивная карта новогодних ярмарок в регионе, она опубликована на официальном портале правительства Московской области.

На онлайн-карте можно найти тематические и универсальные ярмарки, а также ярмарки выходного дня на территории 54 муниципалитетов. Всего на карте отмечено 256 точек, в описании каждой указаны режим работы ярмарки и контакты организаторов.

Некоторые новогодние ярмарки в Подмосковье уже работают. Массовое открытие ярмарок в регионе запланировано на 20 декабря. Например, в Щелкове проведут фестиваль «Новогодний расколбас», его изюминкой станет приготовление самой большой в мире шаурмы.

На подмосковных ярмарках гости найдут широкий ассортимент товаров повседневного спроса, фермерские и ремесленные продукты. В рамках развлекательных программ состоятся различные мастер-классы.

Наиболее масштабные и яркие новогодние ярмарки примут Химки, Солнечногорск и Одинцово.

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