РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 дек. В подмосковном Красногорске примерно 18,4 тысячи человек проверили свое здоровье в рамках диспансеризации с начала текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«За 11 месяцев текущего года диспансеризацию прошли 18385 человек», – говорится в сообщении.

В городском округе 14 декабря состоится очередной Единый день диспансеризации.

«Во всех государственных лечебно-профилактических учреждениях муниципалитета пройдут мероприятия, включающие в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые в целях оценки состояния здоровья», – отмечается в материале.

При посещении поликлиники при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.