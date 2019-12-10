РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. Пенсионеры из подмосковных Люберец смогут посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе, который пройдет в поселке Малаховка во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Активное долголетие».

«Во вторник в 13:00 КДЦ «Союз» приглашает старшее поколение люберчан на мастер-класс по скандинавской ходьбе «Тропа здоровья». Вход свободный», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.