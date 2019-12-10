РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 дек. Школьники Домодедова смогут принять участие в соревнованиях по бадминтону на первенстве округа 14 декабря, сообщается на официальной странице комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в МАОУ СОШ №8 по адресу: улица Лунная, строение 27А.

«Заявки на участие, заверенные врачом, принимаются в главную судейскую коллегию в день проведения соревнований, вместе с паспортом или копией свидетельства о рождении», – говорится в сообщении.

Участники 2010 года рождения и моложе регистрируются в 9:00, соревнования для них начнутся в 9:30. Участники 2008-2009 годов рождения регистрируются в 12:30, участники 2007-2005 годов рождения – в 15:00.