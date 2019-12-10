РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 дек. В торгово-развлекательном комплексе «Рига Молл» подмосковного Красногорска 21 декабря проведут благотворительную акцию по пристройству кошек и котят из приютов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красивые, добрые, умные, социализированные кошки и котята будут ждать своих хозяев. Все животные здоровы, привиты, прошли ветеринарный контроль и готовы ехать к новым хозяевам», – говорится в сообщении.

В программе мероприятия также запланированы детская развлекательная анимация, аквагрим, уроки доброты, викторины, квесты, призы и приятные сюрпризы.

«Если вы не готовы взять пушистого питомца в дом, можно принести вкусные подарки, корма, лежанки, игрушки или помочь любым возможным способом», – добавляется в материале.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 20:00. Адрес ТРК «Рига Молл»: Новорижское шоссе, 5-й километр от МКАД.