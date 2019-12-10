РИАМО - 10 дек. В Москве и Подмосковье 11 декабря ожидается арктическое вторжение, температура понизится, но все равно будет выше средних значений для первого зимнего месяца, сообщается на сайте «Метеовести».

Изменение погоды в Московском регионе связано с приближением мощной циклонической системы, которая ранее накрыла север Европы.

«Везде по мере продвижения холодного фронта температура будет меняться весьма динамично. Например, сегодня в столице около плюс 4 градусов. Завтра в середине дня столбики термометров уже опустятся до нуля. Затем похолодание усилится, подморозит, и в последующие дни дневная температура не превысит минус 1 – минус 2 градусов», - говорится в сообщении.

Но даже похолодание не сможет вернуть температуру в регионе в климатическую норму - все равно будет на 2-3 градуса теплее, чем обычно в начале зимы.