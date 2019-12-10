РИАМО – 10 дек. С февраля 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах — Android до версии 2.3.7 и iOS до 8 версии, также после Нового года прекратится поддержка ОС Windows Phone, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сервис отказывается от работы на платформах, которые не дают возможностей, необходимых разработчикам для расширения функционала приложения в будущем.

«Сервис по обмену сообщениями, который принадлежит Facebook, будет продолжать работать на гаджетах, работающих на операционной сети Android 4.0.3 и выше, а также на iPhone, работающих на iOS 9 и более поздних версиях», - отмечается в материале.

Также популярный мессенджер смогут использовать владельцы смартфонов с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, в том числе JioPhone и JioPhone 2.