РИАМО - 10 дек. В районе Внуково произошло загорание деревянного дома на площади 50 квадратных метров, в результате происшествия погиб один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Ликвидирован пожар в деревянном доме на общей площади около 50 квадратных метров на улице Луговая, дом 3, поселок Толстопальцево», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, несмотря на оперативное прибытие пожарных, к сожалению, один человек погиб.

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