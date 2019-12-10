РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. В четырех подъездах многоквартирного дома на проспекте Юных Ленинцев в Подольске приступили к замене лифтового оборудования, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в Подольске в настоящее время по адресу: проспект Юных Ленинцев, дом №34/2, в подъездах 1, 2, 6 и 7 производится замена лифтов. Работы проводятся по программе капитального ремонта», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.