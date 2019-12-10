РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. Во вторник в библиотеке культурно-досугового центра «Октябрьский» подмосковных Люберец пройдет урок компьютерной грамотности для пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Мастер-класс состоится в рамках проекта «Активное долголетие».

«На занятии пенсионерам расскажут об элементарной работе с компьютером, научат пользоваться интернетом, просматривать фотографии и многое другое. Мероприятие начнется в 17:00. Вход бесплатный для всех желающих», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом №5.