РИАМО - 10 дек. С начала декабря недельное количество парковочных сессий в Москве выросло на 20% по сравнению с показателями 2018 года и составляет 1,2 миллиона, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«Мы отмечаем, что в последние дни значительно увеличился прирост автомобилей с немосковскими номерами. Это обычная ситуация, так как в Москву едут водители со всей страны - за подарками и для празднования Нового года», - сказал собеседник агентства.

С 1 по 8 января автомобилисты смогут парковаться на московских улицах бесплатно. При этом стоит иметь в виду, что плоскостные парковки со шлагбаумами в течение предстоящих праздников будут работать по установленным тарифам.

Ранее водителей призвали к внимательности и попросили оставлять автомобили только в разрешенных местах. Иначе недобросовестные автомобилисты создадут помехи на дорогах и помешают москвичам и гостям города добраться к местам проведения праздничных мероприятий.