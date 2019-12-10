РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 дек. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во вторник провел службу в Знаменской церкви деревни Марьино подмосковного Красногорска в честь 260-летия храма, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В службе приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов, священнослужители и прихожане.

«Сегодня 260 лет исполняется Знаменскому храму. Это древняя святыня, 18 века, которая, к сожалению, как и большинство храмов, в советские годы подверглась поруганию», – сказал благочинный церквей Красногорского округа иеромонах Николай Летуновский.

Он добавил, что в 30-е годы 20 века церковь была закрыта, и почти 60 лет в ней не совершали богослужений. Здесь располагался деревенский клуб.

«В 1994 году храм был передан церкви, и постепенно начался процесс восстановления и реставрации. В 2014 году владыка митрополит Ювеналий приезжал сюда, чтобы освятить храм после полной реставрации. Сегодня, в день 260-летия храма, владыка также решил этот день отметить здесь, на приходе, поощрить и настоятеля за его усердные труды, и активных прихожан», – отметил Летуновский.