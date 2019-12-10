РИАМО - 10 дек. Пассажиры МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск в первый день платного проезда по диаметрам, 9 декабря, совершили свыше 516 тысяч поездок, всего с момента запуска диаметров зафиксировано более 8,5 миллиона поездок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На всех станциях Московских центральных диаметров 9 декабря были включены турникеты и начал действовать платный режим проезда. В первый день платного проезда пассажиры совершили более 516 тысяч поездок по первым двум диаметрам. Это на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска МЦД», - говорится в сообщении.

По первому диаметру проехали более 237 тысяч раз, по второму - свыше 279 тысяч раз.

Проезд на МЦД с 9 декабря можно оплатить картой «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажиры диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

НА МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в зоне «Центральная» стоит 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Границы «Центральной» зоны: МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. Далее начинается зона «Пригород, где разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в этом году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами диаметров - «Дальняя» зона. Здесь стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

Для проезда на диаметрах пассажирам нужно перекодироавть транспортную или социальную карту. Это можно сделать в любой кассе метро.

Также активировать билет «Кошелек» карты «Тройка» можно в автоматах по продаже билетов в метро: нужно пополнить баланс минимум на один рубль. А при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный в метро) билет на карте автоматически обновится.

Срок активации карты не ограничен. Все «Тройки», купленные после 21 ноября, активированы.

Любая электричка, попадающая в зону МЦД, становится поездом диаметров. Исключения составляют поезда-экспрессы, на которых работает контроль.

На МЦД-1 между станциями Одинцово и Окружная в режиме МЦД также перевозят пассажиров поезда «Аэроэкспресс». Чтобы уехать в аэропорт Шереметьево, нужно купить билет в кассах «Аэроэкспресса» и ЦППК, через приложение и сайт «Аэроэкспресса», либо приложив карту «Тройка» на выходе со станции в аэропорту Шереметьево.

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