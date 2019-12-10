РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. В поселке Малаховка подмосковных Люберец 11 декабря состоится мастер-класс по изобразительному искусству ко Дню Конституции РФ, сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«11 декабря в 17:00 приглашаем в КДЦ «Союз» на мастер-класс по изобразительному искусству «Конституция глазами детей», посвященный Дню Конституции», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в КДЦ «Союз» по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником.