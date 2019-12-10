РИАМО - 10 дек. Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну до 13 марта, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Продлили Шестуну до 13 марта 2020 года срок содержания под стражей», - сказал собеседник агентства.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере.

Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает.

Генпрокуратура РФ ранее выявила свыше 800 незаконно нажитых бывшим чиновником объектов недвижимости стоимостью более 1 миллиарда рублей, это имущество планировалось обратить в доход государства.