РИАМО - 10 дек. Жители Московского региона могут снова столкнуться с опьяневшими птицами, которые наелись забродившей рябины, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

В декабре прошлого года москвичи заметили «пьяных» свиристелей и снегирей, которые лежали на земле без особых признаков жизни. В птичьем «пьянстве» виноваты забродившие из-за перепада температур ягоды рябины - одно из главных лакомств пернатых.

«Это достаточно частое явление у нас в начале зимы – морозы, потом оттепель. По крайне мере последнее десятилетие такое происходит. Так что повторение возможно («пьянства» птиц - ред.), но это не настолько широко распространенное явление», - сказал Зубакин.

Он посоветовал вообще не трогать неадекватных птиц, так как пернатые могут быть переносчиками различных болезней.

«Если вы видите птицу неадекватную, грубо говоря больную, это могут быть совершенно разные причины, совсем не связанные с опьянением от перебродивших ягод. Лучше ее просто не трогать, потому что это может быть просто какое-то заболевание. У птиц есть разнообразные орнитозы, которые могут передаваться человеку», - предупредил специалист.