РИАМО - 10 дек. На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел кратковременный сбой в движении поездов из-за удержания дверей пассажирами, на данный момент движение уже осуществляется по графику, сообщил во вторник РИАМО представитель пресс-службы подземки.

«На Таганско-Краснопресненской линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов из-за удержания дверей пассажирами на станциях «Кузнецкий мост» и «Пролетарская». Один из составов даже пришлось снять с линии для дополнительной проверки», - сказал собеседник агентства.

По его словам, удержание дверей в поездах увеличивает время остановки на станции, и следующие составы вынуждены снижать скорость, а пассажиры на станциях - дольше ждать поездов.

Он попросил не удерживать двери, так как это негативно отражается на графике движения и увеличивает скопление пассажиров на платформах следующих станций.

Также он подчеркнул, что в часы пик интервалы движения минимальны. Ожидание следующего поезда займет всего несколько минут.

Сейчас движение на линии осуществляется в соответствии с графиком.