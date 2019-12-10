РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Уполномоченные сотрудники министерства имущественных отношений Московской области 13 декабря проведут прием граждан в Подольске в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В пятницу, 13 декабря, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства имущественных отношений Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.