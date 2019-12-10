РИАМО – 10 дек. На пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже президент России Владимир Путин назвал убитого в Берлине гражданина Грузии боевиком, причастным к терактам на территории РФ, сообщает РИА Новости.

Убийство гражданина Грузии было совершено в Берлине летом текущего года. По подозрению в совершении данного преступления задержали россиянина. По данным западных СМИ, он мог быть сотрудником ГРУ. Однако в России данную информацию отрицают. Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в расследовании.

«Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек», — сказал Путин.

По словам президента, убитый причастен к террористическому акту в метро Москвы и другим атакам. Только в одном из терактов, к которому был причастен убитый, погибли 98 человек.

«Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно», — отметил президент.

При этом Путин подчеркнул, что ранее власти России обращались к германской стороне с просьбой выдать организатора взрывов в метрополитене, но не нашли понимания.