РИАМО - 10 дек. Этой зимой в Москве на искусственных катках в саду «Эрмитаж», парке «Фили» и парке 50-летия Октября пройдут бесплатные уроки по керлингу, занятия могут посетить взрослые и дети старше семи лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Приходить на тренировки нужно в теплой одежде, с собой рекомендуется взять варежки или перчатки, а также наколенники. Спортивный инвентарь предоставят на месте», - говорится в сообщении.

Керлинг — командная спортивная игра на льду. Участники двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды весом 20 килограммов в сторону размеченной на льду мишени. Во время хода команды один игрок кидает камень. Остальные специальными щетками натирают ледяную поверхность перед снарядом, чтобы обеспечить лучшее скольжение и задать верное направление камню. Задача каждой команды — подвести свой снаряд как можно ближе к центру мишени или выбить оттуда снаряд противника.

«Считается, что керлинг — довольно простая игра. Однако здесь есть много нюансов, которые горожане узнают от тренеров в парковых школах керлинга. Например, свиповать (натирать лед щетками - ред.) можно не только свои снаряды, но и камни противника, чтобы те вышли за мишень и выбыли из игры. А участник, кидающий снаряд, обязан отпустить ручку камня до пересечения линии броска», — пояснил представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

На время занятий на ледовые площадки нанесут временную разметку специальными красками. Всех участников мастер-классов разделят на команды от двух до восьми человек.

Уроки керлинга уже проходят по субботам с 14:00 до 16:00 на «Jazz катке» в саду «Эрмитаж». Для того чтобы попасть на занятия, нужно оплатить только вход на каток. Тренировки рассчитаны на 50 человек, предварительная регистрация не нужна. Занятия продлятся до 29 февраля 2020 года.

Еще одна школа керлинга откроется на катке «Сказка» в парке «Фили». Первые мастер-классы в этом году пройдут 21 декабря, а в 2020-м — 26 января и 16 февраля. Горожан ждут на ледовой площадке с 14:00 до 16:00. Одновременно играть смогут до 40 человек. Вход на каток бесплатный, предварительная регистрация на занятия не нужна.

Всех желающих ждут также на катке Дружбы в парке 50-летия Октября. Принять участие в тренировке смогут до 40 человек одновременно. Мастер-классы пройдут 14 декабря 2019 года, а также 11 января и 8 февраля 2020 года. Каждый открытый урок продлится два часа, начало — в 14:00. Вход на каток свободный. Предварительная регистрация для участия в мастер-классе не требуется.