РИАМО - 10 дек. В утренний час пик вторника поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами, передает корреспондент РИАМО.

Об увеличенных интервалах пассажиров предупреждают по громкой связи на станции «Баррикадная». Поезд в сторону «Планерной» прошел без посадки пассажиров.

В настоящее время поезда для пассажиров нет уже более пяти минут. Из-за нарушения графика движения на платформе скапливается толпа.