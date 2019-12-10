РИАМО - 10 дек. В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с помощью высокотехнологического гамма-ножа провели более 2,6 тысяч операций, радиохирургическая установка позволяет разрушать доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского выполнили 2660 операций при помощи высокотехнологичного аппарата «Гамма-нож», - говорится в сообщении.

Радиохирургическую установку используют для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга, а также устранения дефектов развития сосудов.

«Данная методика эффективна, когда хирургическое удаление опухоли невозможно из-за характера или расположения образования. При этом наши специалисты разработали уже несколько собственных методик проведения операций, позволяющих повысить эффективность лечения с помощью гамма-ножа и снизить вероятность возникновения лучевых реакций у пациента», — сказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, каждый день лечение с помощью гамма-ножа проходят несколько пациентов. Операции полностью оплачиваются за счет бюджета города.

Первую операцию с помощью гамма-ножа в Институте имени Склифосовского провели в апреле 2016 года. Нейрохирургические вмешательства выполняются неинвазивно: вместо скальпеля на пораженные участки мозга воздействуют радиоактивными гамма-лучами, которые с помощью тонкой компьютерной настройки направляются точно на опухоль и разрушают ДНК больных клеток, не задевая при этом здоровые. Операцию делают в амбулаторных условиях, госпитализировать пациента в стационар не нужно, процедура полностью безболезненна.