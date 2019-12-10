РИАМО - 10 дек. На железнодорожной станции Опалиха в подмосковном Красногорске из-за скопления пассажиров открыли турникеты для свободного прохода на платформу, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Опалиха — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-2 Нахабино - Подольск.

«Из-за скопления пассажиров на станции Опалиха открыты два турникета для свободного прохода. Провалидировать карту можно на валидаторах на платформе», - говорится в сообщении.

Минувшей ночью по просьбам пассажиров ЦППК установила семь дополнительных валидаторов на станции Опалиха. В настоящее время они уже работают.

Как отмечается в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК», специалисты проанализировали итоги работы станции в утренний час пик минувшего понедельника и для удобства пассажиров решили увеличить количество валидаторов. Теперь пассажиры смогут сократить время прохода на посадку. Вместе с тем данное решение позволит избежать образования большой очереди перед турникетами.

Всего с момента запуска МЦД станцией Опалиха воспользовались более 134 тысяч человек.