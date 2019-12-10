РИАМО - 10 дек. В обновленном сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru появилась возможность вносить платежи за резидентное разрешение на парковку по частям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Резидентное парковочное разрешение позволяет жителям Москвы бесплатно оставлять машину на платной городской парковке в пределах района проживания с 20:00 до 08:00. Чтобы пользоваться бесплатной парковкой в своем районе круглосуточно, жителям нужно вносить три тысячи рублей за год действия парковочного разрешения, шесть тысяч — за два и девять тысяч — за три года», - говорится в сообщении.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что благодаря обновлению сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru горожанам стала доступна опция частичной онлайн-оплаты счетов.

«Резиденты, получившие парковочное разрешение на три года, могут выплачивать сумму (девять тысяч рублей) частями», — уточнили в ведомстве.

В первый год действия парковочного разрешения пользователь вносит единовременный платеж в размере трех тысяч рублей, а в последующие годы оставшуюся сумму выплачивает в рассрочку по удобному ему графику. Главное условие — на момент начала нового года на счету должно быть три тысячи рублей. Иначе документ потеряет свою силу. Нельзя будет пользоваться предварительно не оплаченной парковкой, и придется заново оформлять это разрешение.

Рассрочка на трехлетнее резидентное парковочное разрешение удобна для автовладельцев, которые уверены, что продолжат пользоваться машиной в ближайшие годы и не сменят место жительства. Им не надо будет собирать документы, чтобы продлевать парковку каждый год, но при этом не потребуется сразу выплачивать девять тысяч рублей.

«Счета к оплате можно посмотреть на странице сервиса «Мои платежи». Туда они заносятся автоматически на основе данных пользователя, указанных в его профиле. Счет для оплаты резидентного парковочного разрешения отображается по номеру паспорта, указанному в личном кабинете», - добавляется в материале.

Оформить резидентное парковочное разрешение онлайн жители Москвы могут на mos.ru в разделе «Личный транспорт» в каталоге услуг. Получить услугу могут собственники квартир (в том числе имеющие долю в собственности), наниматели квартир по договорам социального и служебного найма.

Резидентное парковочное разрешение оформляется на автомобиль, только если у его владельца нет задолженностей по штрафам. Собственники или арендаторы квартир в районах, в которых есть платные парковки, могут приобрести не более двух резидентных парковочных разрешений на одно жилое помещение.

С перечнем документов, необходимых для получения разрешения, можно ознакомиться на странице услуги. Житель будет внесен в реестр резидентов в течение шести рабочих дней. Уведомление об оказании услуги придет в личный кабинет или на электронную почту.

Кроме того, в разделе «Личный транспорт» на mos.ru горожане могут продлить срок действия резидентного парковочного разрешения, внести изменения или аннулировать его.