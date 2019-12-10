РИАМО - 10 дек. В столичных парках для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет с 13 декабря по 12 января, будут проходить спектакли, концерты, мастер-классы, конкурсы и квесты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Спектакли, концерты, анимационные программы со сказочными героями, выступления жонглеров, акробатов и фокусников, мастер-классы, викторины, квесты и конкурсы ждут гостей на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в парках столицы. С 13 декабря по 12 января они будут работать в «Зарядье», парках «Красная Пресня», «Фили», «Сокольники», «Кузьминки», Бабушкинском, Лианозовском, Измайловском парках, а также в сквере по Олонецкому проезду», - говорится в сообщении.

Площадки «Путешествия в Рождество» в парках будут работать во все дни фестиваля — с 13 декабря по 12 января с 15:00 до 19:00 в будние дни и с 13:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни. Участие во всех развлечениях на парковых площадках бесплатное.

На сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» с 13 декабря по 7 января гостей будут ждать десятки концертов российских и зарубежных звезд. На сцену выйдут группы Brainstorm, Zdob si Zdub, Mgzavrebi, OQJAV, Cream Soda, «Обе две», «Моя Мишель», IOWA, Zventa Sventana и многие другие исполнители. Программы будут идти и днем (с 14:00 до 15:00), и вечером (с 18:00 до 19:00).

«В парке «Красная Пресня» взрослых и детей ждет множество сюрпризов. Гости узнают все о традициях празднования Нового года и Рождества в России, будут лепить снеговиков, играть в снежки. Кроме того, всех желающих приглашают послушать песни из любимых советских фильмов в исполнении оркестра Дедов Морозов», - добавляется в материале.

Гостей парка «Сокольники» зовут на лекции по культуре и истории Поднебесной, а также выступления уличных театров и шоу китайских барабанщиков. А еще здесь пройдут танцевальные мастер-классы для детей и взрослых, творческие занятия по созданию фонариков, вееров и китайского дракона, а также квест «Спасение Нового года».

Попасть на страницы европейских сказок можно будет, отправившись в парк «Кузьминки». Здесь гости познакомятся с новогодним фольклором народов Европы: каждую неделю фестиваля посвятят какой-либо сказочной истории. Маленьких гостей ждут зимние забавы, творческие мастер-классы по созданию театра теней и нарядных елочных игрушек, а также увлекательный квест «Похититель Рождества».

Продолжить путешествие по Европе можно в сквере по Олонецкому проезду. Там для гостей приготовили кукольные и иммерсивные спектакли, лекции о традициях празднования Нового года в странах Европы, мастер-классы по фигурному катанию, игры и спортивные состязания, а также дегустации вкуснейших блюд.

Окунуться в страну сказок можно будет в Бабушкинском парке, где проведут различные творческие мастер-классы. Также мероприятия для всей семьи пройдут в парке «Фили» Измайловском и Лианозовском парках.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году пройдет с 13 декабря по 12 января во всех округах столицы. Главные празднования состоятся на Манежной площади, Новом Арбате, ВДНХ и Тверском бульваре. Площадки фестиваля будут работать каждый день: в будние дни — с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

Гостей ждут нарядные елки и сказочные световые инсталляции, ледовые шоу, театрализованные представления и концерты, а также творческие и спортивные мастер-классы. Например, все желающие смогут научиться играть в керлинг или кататься на сноуборде. Многочисленные шале предложат приобрести сувениры или попробовать зимние угощения.

Прошлой зимой фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили рекордные 18,6 миллиона гостей, что позволило ему стать самым масштабным праздником в Европе. К ежегодному квесту тогда присоединились около 90 тысяч участников. Они получили около 85 тысяч подарков, среди которых были билеты в кино, модные аксессуары и сладости.