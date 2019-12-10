РИАМО - 10 дек. С замерзанием водоемов сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перешли на усиленный режим работы, ежесуточно на 24 станциях дежурят 75 спасателей, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В круглосуточном режиме на 24 поисково-спасательных станциях несут дежурство 75 спасателей. Ежесуточно осуществляется около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 – по береговой линии», - сказал Бирюков.

Для предупреждения несчастных случаев на всех городских водоемах установлены предупреждающие знаки. За прошедшую неделю московские спасатели провели более 550 профилактических бесед с отдыхающими и рыбаками и около 300 занятий со школьниками.

«В этом году на поисково-спасательных станциях «Серебряный бор», «Мещерская» и «Пансионат» в Зеленограде установили современные камеры видеонаблюдения, которые позволяют дежурным сменам дистанционно контролировать зону ответственности. Благодаря камерам уже предотвращено несколько несчастных случаев, связанных с нахождением у воды детей без наблюдения взрослых», - добавил Бирюков.

Отслеживать ситуацию на воде спасателям помогают и беспилотные летательные аппараты. При необходимости они способны сбрасывать терпящим бедствие самонадувающийся спасательный жилет.