РИАМО - 10 дек. Во вторник в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода с дождем, температура воздуха не упадет ниже нуля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде временами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов, по области - от 0 до 3 градусов. Ветер южный 4-9 метра в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

По словам синоптиков, колебания атмосферного давления могут оказать негативное влияние на метеозависимых людей. Также в условиях дефицита солнечного света в организме практически перестает самостоятельно вырабатываться «витамин радости» - серотонин.

«Восполнять его необходимо через обогащение рациона питания, а также надо разнообразить свой отдых, насыщая его новыми красками и знакомствами, или, напротив, кутаться в домашнее тепло и уют, наслаждаясь тишиной и покоем. Но во всех случаях в зимнее время как никогда необходимо соблюдать режим сна, уделяя ему не менее восьми часов в сутки», - отмечается на сайте.