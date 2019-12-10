РИАМО - 10 дек. В столичном парке «Зарядье» во вторник пройдет лекция о переедании, вызванном психологическими причинами, эксперты расскажут, чем оно опасно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичей приглашают на лекцию «Едим, чтобы жить». Она будет посвящена перееданию, вызванному психологическими причинами. Встреча пройдет 10 декабря в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье». Начало в 19:00», — говорится в сообщении.

Посетители узнают о переедании, в том числе компульсивном, о том, чем оно опасно и о факторах риска. Они смогут узнать, как поддержать человека, который хочет изменить пищевое поведение, а также что делать в стрессовых ситуациях вместо того, чтобы есть.

Участие в мероприятии бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Те, кто не сможет посетить лекцию, смогут посмотреть трансляцию на странице департамента здравоохранения Москвы в Facebook.