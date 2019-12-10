РИАМО - 10 дек. Московская областная филармония представит концерт «Времена года» солистов проекта «Детская филармония» во вторник, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Одноименные сочинения Вивальди и Чайковского прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов Олега Калагурова (солист МОФ, фортепиано), Константина Казначеева (скрипка), Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» (дирижер Филипп Петров)», — говорится в сообщении.

Популярная классика предстанет в новом, необычном варианте в сочетании с пантомимой (актер-мим Ефим Петрунин) и видеоиллюстрацией. В программе примут участие учащиеся Жуковской ДШИ.

Московская областная филармония с 2016 года реализует проект «Детская филармония» – направление, ориентированное на детскую аудиторию.

Музыкальная фантазия «Времена года» — это один из форматов, когда учащиеся выступают на одной сцене с профессиональными артистами. Это шанс для юных музыкантов получить уникальный опыт общения и совместного исполнения произведений с опытными музыкантами. В 2019 году музыкальная фантазия уже была показана в Медвежье-Озерском Доме культуры и Школе искусств города Лобня.