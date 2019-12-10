РИАМО - 10 дек. В Мособлдуме во вторник состоится четвертый открытый форум прокуратуры Подмосковья на тему «Защита прав инвалидов», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В ходе открытой дискуссии будут обсуждены вопросы соблюдения прав инвалидов при обеспечении их беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и исполнения законодательства о социальной защите инвалидов», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители: прокуратуры Московской области; правительства Московской области; аппаратов уполномоченных по защите прав человека и предпринимателей Московской области; общественных организаций и объединений.

В связи с проведением форума парковки не будут работать на участке Средняя Переяславская улица от проспекта Мира до Малой Переяславской улицы с 00:01 до 21:00.